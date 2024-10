Al via la terza edizione di ’Errare e Umano’: "Ce n’è per tutti i gusti" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E’ ufficialmente iniziata a Servigliano, con il concerto di Alberto Bertoli ‘A 20 anni da te’ dedicato ai successi di Pierangelo Bertoli che si è tenuta il 20 ottobre, la terza edizione di ‘Errare e Umano’. Un festival dedicato alla riscoperta dei valori e delle fragilità umane che si protrarrà fino a dicembre. "Si dice che il tre sia il numero perfetto – spiega Pascal La Delfa, regista, formatore e direttore artistico della rassegna -. Ce n’è per tutti i gusti: dalla musica alla filosofia, dalle passeggiate alla scienza: il nostro errare è contagioso". Ilrestodelcarlino.it - Al via la terza edizione di ’Errare e Umano’: "Ce n’è per tutti i gusti" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E’ ufficialmente iniziata a Servigliano, con il concerto di Alberto Bertoli ‘A 20 anni da te’ dedicato ai successi di Pierangelo Bertoli che si è tenuta il 20 ottobre, ladi ‘Errare e. Un festival dedicato alla riscoperta dei valori e delle fragilità umane che si protrarrà fino a dicembre. "Si dice che il tre sia il numero perfetto – spiega Pascal La Delfa, regista, formatore e direttore artistico della rassegna -. Ce n’è per: dalla musica alla filosofia, dalle passeggiate alla scienza: il nostro errare è contagioso".

