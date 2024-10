“Un nuovo caso Boccia”, l’annuncio di Ranucci fa tremare il governo (Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo caso Boccia è in arrivo. A dirlo è Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, anticipando i contenuti della prima puntata del programma Report è pronto a ripartire con il botto. Domenica 27 ottobre è in programma la prima puntata della nuova stagione di una delle trasmissioni più discusse della Rai. Un anno che si apre con uno scoop destinato a far discutere per diverso tempo e che potrebbe anche minare un po’ la maggioranza. Ad anticipare cosa succederà su Rai 3 tra qualche giorno è lo stesso conduttore Sigfrido Ranucci ai microfoni di Un giorno da pecora. Sigfrido Ranucci (Ansa) – cityrumors.it“Ci sarà un nuovo caso Boccia“, l’anticipazione bomba data da Ranucci durante il suo intervento alla trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Cityrumors.it - “Un nuovo caso Boccia”, l’annuncio di Ranucci fa tremare il governo Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Unè in arrivo. A dirlo è Sigfrido, conduttore di Report, anticipando i contenuti della prima puntata del programma Report è pronto a ripartire con il botto. Domenica 27 ottobre è in programma la prima puntata della nuova stagione di una delle trasmissioni più discusse della Rai. Un anno che si apre con uno scoop destinato a far discutere per diverso tempo e che potrebbe anche minare un po’ la maggioranza. Ad anticipare cosa succederà su Rai 3 tra qualche giorno è lo stesso conduttore Sigfridoai microfoni di Un giorno da pecora. Sigfrido(Ansa) – cityrumors.it“Ci sarà un“, l’anticipazione bomba data dadurante il suo intervento alla trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Peste suina - un solo nuovo caso nell'ultima settimana nel savonese - Nell'ultima settimana, secondo l'aggiornamento datato 20 ottobre 2024 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, nella nostra regione è stata riscontrata una nuova positività alla peste suina africana sui cinghiali, che porta il totale a 1.029. Il caso... (Genovatoday.it)

Igor Tudor nuovo allenatore del Rennes? Era il candidato di Ibrahimovic in caso di esonero di Fonseca - Paulo Fonseca potrà stare più tranquillo dopo la sofferta vittoria di ieri contro l`Udinese – con un uomo in meno per circa 60` a causa... (Calciomercato.com)

Un Sanremo “neomelodico” - 3 artisti campani per Carlo Conti : un nuovo caso Geolier alle porte - In questo caso, però, non si ripartirà da zero. Carlo Conti, con il suo bagaglio d’esperienza enorme, potrebbe decidere di cavalcarla in qualche modo, dando una spinta extra al proprio Festival ancor prima del suo avvio. Matteo Paolillo e Rocco Hunt non hanno minimamente la base di fan che può vantare Geolier. (Dilei.it)