Teaching in Italy 2024: l’esclusivo evento gratuito per docenti d’inglese torna a Roma il 7 novembre. Ecco come partecipare! (Di martedì 22 ottobre 2024) Teaching in Italy 2024: evento gratuito per docenti di lingua inglese a Roma. Scopri come partecipare il 7 novembre e ottenere crediti formativi. Un'opportunità unica, a cura del St. George’s Institute, per confrontarsi su nuove metodologie didattiche e networking. Non perdere l'occasione! L'articolo Teaching in Italy 2024: l’esclusivo evento gratuito per docenti d’inglese torna a Roma il 7 novembre. Ecco come partecipare! . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024)inperdi lingua inglese a. Scopriil 7e ottenere crediti formativi. Un'opportunità unica, a cura del St. George’s Institute, per confrontarsi su nuove metodologie didattiche e networking. Non perdere l'occasione! L'articoloinperil 7! .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GreenItaly 2024 - un’economia a misura d’uomo contro le crisi. Venerdì 25 la presentazione del rapporto - “Per garantire la capacità di competere – si legge in una nota della Fondazione Symbola -, l’Europa ha necessità a lungo termine di abbandonare i combustibili fossili e compiere la transizione, evidenziando il nesso, come ha fatto il Rapporto Draghi, decarbonizzazione-competitività”. . Il 15° rapporto Greenitaly conferma queste parole con dati, analisi e storie. (Ildenaro.it)

Made in Italy in rosso - crollano quasi tutti i mercati nel bilancio 2024 - Urso ha spiegato come la decarbonizzazione sia di certo nel mirino del governo, nel rispetto delle richieste dell’Ue. Se il focus viene posto invece su quelle che sono le principali destinazioni del nostro export, ovvero Germania e Francia, la situazione è tutt’altro che allettante. Una frenata del 6,7%, che di fatto porta l’intero bilancio annuale in rosso. (Quifinanza.it)

Ceramics of Italy Tile Competition 2024 : premiati i progetti Vincitori a Cersaie - Realizzato con piastrelle di Florim, il progetto rappresenta una raffinata riconversione di un edificio agricolo in residenza privata. . I Vincitori Categoria Residenziale: Il progetto vincitore è “Barn Regeneration” a Pompiano (BS) dello studio Andrea Benedetti Architetto. Il progetto comprende quattro elementi modulari in piastrelle tridimensionali blu, ispirati allo skyline urbano, ... (Nonsolo.tv)