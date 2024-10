Sciopero alla Pinacoteca di Brera: a rischio l’inaugurazione di Palazzo Citterio il 7 dicembre (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – Rischia di saltare l'inaugurazione di Palazzo Citterio, in agenda il 7 dicembre quando si festeggia Sant'Ambrogio, patrono di Milano. I lavoratori della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense hanno infatti proclamato lo Sciopero proprio per quella data in concomitanza con l’evento. La mobilitazione è stata annunciata da Cgil, Cisl, Uilpa e Usb Milano perché "non sussistono le condizioni necessarie all'apertura della preannunciata nuova sede museale, motivo per cui occorre procrastinare la data dell’inaugurazione". La scadenza del 7 dicembre per l'apertura di Palazzo Citterio, dicono i sindacati, "era stata pubblicamente annunciata più di un anno fa dal precedente ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ilgiorno.it - Sciopero alla Pinacoteca di Brera: a rischio l’inaugurazione di Palazzo Citterio il 7 dicembre Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – Rischia di saltare l'inaugurazione di, in agenda il 7quando si festeggia Sant'Ambrogio, patrono di Milano. I lavoratori delladie della Biblioteca Braidense hanno infatti proclamato loproprio per quella data in concomitanza con l’evento. La mobilitazione è stata annunciata da Cgil, Cisl, Uilpa e Usb Milano perché "non sussistono le condizioni necessarie all'apertura della preannunciata nuova sede museale, motivo per cui occorre procrastinare la data del". La scadenza del 7per l'apertura di, dicono i sindacati, "era stata pubblicamente annunciata più di un anno fa dal precedente ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

