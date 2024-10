Milano ospita un incontro su cultura e sostenibilità nell’ambiente costruito (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa si è svolta il 21 ottobre presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano, che ha accolto un pubblico di esperti per discutere di “cultura e sostenibilità nell’ambiente costruito“. L’evento ha riunito figure chiave del settore edilizio, rappresentanti istituzionali e leader di mercato, con l’obiettivo di esplorare pratiche di sviluppo sostenibile da applicare all’architettura e all’urbanistica. Un saluto istituzionale all’evento A dare inizio ai lavori è stato il Ministro dell’Ambiente, On. Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato l’importanza della sostenibilità per una transizione che sia giusta ed efficace per il Paese. Gaeta.it - Milano ospita un incontro su cultura e sostenibilità nell’ambiente costruito Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa si è svolta il 21 ottobre presso il MUDEC – Museo delle Culture di, che ha accolto un pubblico di esperti per discutere di ““. L’evento ha riunito figure chiave del settore edilizio, rappresentanti istituzionali e leader di mercato, con l’obiettivo di esplorare pratiche di sviluppo sostenibile da applicare all’architettura e all’urbanistica. Un saluto istituzionale all’evento A dare inizio ai lavori è stato il Ministro dell’Ambiente, On. Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato l’importanza dellaper una transizione che sia giusta ed efficace per il Paese.

Milano - “Cultura e Sostenibilità nell'Ambiente Costruito” : un successo di dialogo e innovazione - "L'Italia, con oltre 20 milioni di metri quadrati di edifici, tra certificati e in via di certificazione in conformità ai principali protocolli energetico-ambientali rating system, è seconda in Europa e tra i primi dieci paesi al mondo" - ha dichiarato Marco Mari, Sustainability and Policy Advisor - che ha aperto e moderato l'evento - "oggi, con le tante esperienze innovative nel settore privato ... (Iltempo.it)

Natuna a Milano per cultura e sostenibilità nell'ambiente costruito : un successo di dialogo e innovazione - Si è svolto ieri 21 ottobre nello scenario post-industriale del Mudec - Museo delle Culture di Milano - un incontro partecipato da un pubblico specializzato dal titolo “Cultura e Sostenibilità nell'Ambiente Costruito”. Si tratta a nostro avviso di ripristinare, attraverso competenze distintive, quelle prassi che un tempo definivamo come "la buona regola d'arte", e di affrontarle in maniera ... (Liberoquotidiano.it)