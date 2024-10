Firenze caos traffico a Careggi: saranno giorni di fuoco dopo un lunedì nero (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – Il giorno dopo restano le polemiche. E’ stato un lunedì 21 ottobre nero per il traffico cittadino. La ripresa delle attività dopo il weekend ha avuto momenti critici nella zona degli ospedali Meyer e Careggi. La viabilità è infatti stata fortemente compromessa dalla chiusura di una parte di via delle Panghe, strada strategica, per l’apertura di un cantiere di interventi sulla rete fognaria. Con la chiusura della strada gli itinerari alternativi si sono velocemente saturati di macchine. Ma in una zona delicata come quella di Careggi questo significa anche ripercussioni sulla giornata a livello sanitario. Con pazienti che non sono riusciti ad arrivare in tempo per le visite nelle strutture sanitarie e ambulanze che hanno potuto raggiungere a fatica il pronto soccorso. Con i disagi che tutto questo comporta. Lanazione.it - Firenze caos traffico a Careggi: saranno giorni di fuoco dopo un lunedì nero Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Il giornorestano le polemiche. E’ stato un21 ottobreper ilcittadino. La ripresa delle attivitàil weekend ha avuto momenti critici nella zona degli ospedali Meyer e. La viabilità è infatti stata fortemente compromessa dalla chiusura di una parte di via delle Panghe, strada strategica, per l’apertura di un cantiere di interventi sulla rete fognaria. Con la chiusura della strada gli itinerari alternativi si sono velocemente saturati di macchine. Ma in una zona delicata come quella diquesto significa anche ripercussioni sulla giornata a livello sanitario. Con pazienti che non sono riusciti ad arrivare in tempo per le visite nelle strutture sanitarie e ambulanze che hanno potuto raggiungere a fatica il pronto soccorso. Con i disagi che tutto questo comporta.

