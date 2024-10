Gaeta.it - Elezioni regionali in Liguria: 480.000 elettori a Genova per il voto del 27 e 28 ottobre 2024

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara a ospitare ledellail 27 e 28. Circa 480.000saranno chiamati a esprimere il proprioin un contesto di cambiamenti e riorganizzazioni delle sedi elettorali. Le votazioni si svolgeranno in due giornate distinte, con orari specifici che permetteranno aglidi partecipare attivamente. La città è in fermento per questo importante evento democratico, e il Comune sta fornendo tutte le informazioni necessarie per garantire un’affluenza alle urne ottimale. Orari e modalità diLe votazioni per leinsi terranno domenica 27dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 28dalle 7:00 alle 15:00. Al termine della fase di votazione in ciascuna delle due giornate, le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente.