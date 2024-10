Champions League, domani tocca ad Atalanta ed Inter: i pronostici (Di martedì 22 ottobre 2024) I pronostici delle sfide Atalanta-Inter e Young Boys-Inter, valevoli per la terza giornata del girone di Champions League L'articolo Champions League, domani tocca ad Atalanta ed Inter: i pronostici proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Champions League, domani tocca ad Atalanta ed Inter: i pronostici Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Idelle sfidee Young Boys-, valevoli per la terza giornata del girone diL'articoloaded: iproviene da Il Difforme.

Young Boys-Inter - 3ª giornata Champions League : dove vederla in diretta TV e streaming - Solo su Inter-News. Dove e quando si gioca Young Boys-Inter Stadio Wankdorf, mercoledì 23 ottobre alle ore 21. 00. it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20. Young Boys-Inter, dove vederla in diretta TV La gara sarà disponibile soltanto in streaming, in esclusiva Amazon Prime Video. (Inter-news.it)

DIRETTA | Le notizie del 22 ottobre : Juve - Milan e Bologna in Champions. Emergenza Inter - 10:30 22 Ottobre Inter, elongazione al bicipite per Acerbi Comunicato dell’Inter sulle condizioni di uno dei suoi infortunati: “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico ... (Calciomercato.it)

Designazioni arbitrali per le partite di Champions League : Michael Oliver per Young Boys-Inter e Irfan Peljto per Atalanta-Celtic - L’arbitro bosniaco Irfan Peljto è stato designato per questa importante sfida. Il ruolo del VAR sarà particolarmente importante in una competizione di così alto livello, dove le decisioni possono influenzare in modo decisivo le sorti delle squadre. Attwell, insieme all’assistente VAR Peter Bankes, avrà il compito di rivedere le azioni contestate e garantire che le decisioni siano giuste, ... (Gaeta.it)