Calabria: il Consiglio regionale esprime solidarietà per i danni del maltempo in Italia (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti avversità climatiche che hanno colpito diverse regioni Italiane, in particolare la Calabria, hanno portato il Consiglio regionale a manifestare la propria solidarietà verso le popolazioni coinvolte. L'ondata di maltempo ha causato gravi danni e disagi, rendendo necessaria una riflessione sulla gestione delle emergenze e la prevenzione di simili eventi in futuro. Messaggio di vicinanza alle popolazioni colpite Durante la seduta odierna, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, ha letto un messaggio di sostegno rivolto a coloro che hanno subito danni a causa delle calamità climatiche. Ha espresso gratitudine verso la protezione civile e tutti gli operatori che si stanno adoperando per garantire la sicurezza delle persone e delle aree interessate.

