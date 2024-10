A Tarquinia scheletri, vampiri e fantasmi cammineranno per “Le vie dell’horror” (Di martedì 22 ottobre 2024) Tarquinia, 22 ottobre 2024 – Arriva Halloween e Tarquinia si prepara a vivere il giorno più pauroso dell’anno indossando il suo abito più terrificante con “Le vie dell’horror”. Il centro storico è pronto ad accogliere, il 31 ottobre, dalle 17,30 alle 20,30, i visitatori più temerari lungo un rinnovato percorso da brivido e adrenalinico di quasi un chilometro e mezzo. scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e tutto il “campionario” di mostri e personaggi da incubo prenderanno vita grazie a 150 figuranti, che rappresenteranno 15 scene di alcuni dei film horror più famosi della storia del cinema. L’atmosfera sinistra sarà resa ancora più inquietante da nuove scenografie curate nei minimi dettagli e dalla musica che accompagnerà il passaggio delle persone. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Arriva Halloween esi prepara a vivere il giorno più pauroso dell’anno indossando il suo abito più terrificante con “Le vie”. Il centro storico è pronto ad accogliere, il 31 ottobre, dalle 17,30 alle 20,30, i visitatori più temerari lungo un rinnovato percorso da brivido e adrenalinico di quasi un chilometro e mezzo., zombie e tutto il “campionario” di mostri e personaggi da incubo prenderanno vita grazie a 150 figuranti, che rappresenteranno 15 scene di alcuni dei film horror più famosi della storia del cinema. L’atmosfera sinistra sarà resa ancora più inquietante da nuove scenografie curate nei minimi dettagli e dalla musica che accompagnerà il passaggio delle persone.

