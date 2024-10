Sopravvissuta al massacro di Hamas si toglie la vita nel giorno del 22esimo compleanno, il fratello: “Uccisa due volte” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' Sopravvissuta al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre al festival musicale Nova, in Israele, ma non hai traumi di quell'aggressione. Così Shirel Golan, 22 anni, ha deciso di suicidarsi nel giorno del suo 22esimo compleanno. La giovane, secondo quanto riportano i media israeliani, dallo scorso anno lottava contro il disturbo da stress Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'alcompiuto dail 7 ottobre al festival musicale Nova, in Israele, ma non hai traumi di quell'aggressione. Così Shirel Golan, 22 anni, ha deciso di suicidarsi neldel suo. La giovane, secondo quanto riportano i media israeliani, dallo scorso anno lottava contro il disturbo da stress

