Sinner nella mischia: sfida accettata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Jannik Sinner, la notizia ha colto tutti di sorpresa, ma non troppo: un vero numero 1 non si tira mai indietro dinanzi alle sfide. In campo, giustamente, se le sono dati di santa ragione. Non solo per vincere la prima edizione del Six Kings Slam, ma anche nella speranza di mettere le mani sul prize money destinato al primo classificato. Sul piatto c’erano 6 milioni di motivi – e di dollari – per dare il meglio di sé in quello che, pur essendo un semplicissimo torneo di esibizione, si è trasformato, in realtà in un duello senza esclusione di colpi. Jannik Sinner ha accettato la nuova sfida (AnsaFoto) – Ilveggente.itDietro le quinte, invece, gli aspiranti al trono se la sono risi e spassata come se non ci fosse un domani. Ilveggente.it - Sinner nella mischia: sfida accettata Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Jannik, la notizia ha colto tutti di sorpresa, ma non troppo: un vero numero 1 non si tira mai indietro dinanzi alle sfide. In campo, giustamente, se le sono dati di santa ragione. Non solo per vincere la prima edizione del Six Kings Slam, ma anchesperanza di mettere le mani sul prize money destinato al primo classificato. Sul piatto c’erano 6 milioni di motivi – e di dollari – per dare il meglio di sé in quello che, pur essendo un semplicissimo torneo di esibizione, si è trasformato, in realtà in un duello senza esclusione di colpi. Jannikha accettato la nuova(AnsaFoto) – Ilveggente.itDietro le quinte, invece, gli aspiranti al trono se la sono risi e spassata come se non ci fosse un domani.

