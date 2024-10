Selvaggia Roma ha partorito: imprevisti durante parto, come sta e nome (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello, Selvaggia Roma, ha partorito. La donna ha dato alla luce la sua primogenita nel corso della giornata di ieri, domenica 20 ottobre 2024. L'annuncio è stato dato dal compagno della donna, ovvero, Luca Teti, il quale ha svelato anche dell'esistenza di alcuni problemi che si sono verificati durante il travaglio, e che hanno spinto i medici a dover intervenire in maniera tempestiva. Ricordiamo che questa non è la prima gravidanza per Selvaggia. La donna nel 2022 annunciò di essere incinta, sempre di una femminuccia. Ad un certo punto della gravidanza, però, prese un virus che, purtroppo, portò alla morte della piccola. Dopo questo grandissimo dolore, però, Selvaggia e Luca sono rinati. Tvpertutti.it - Selvaggia Roma ha partorito: imprevisti durante parto, come sta e nome Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello,, ha. La donna ha dato alla luce la sua primogenita nel corso della giornata di ieri, domenica 20 ottobre 2024. L'annuncio è stato dato dal compagno della donna, ovvero, Luca Teti, il quale ha svelato anche dell'esistenza di alcuni problemi che si sono verificatiil travaglio, e che hanno spinto i medici a dover intervenire in maniera tempestiva. Ricordiamo che questa non è la prima gravidanza per. La donna nel 2022 annunciò di essere incinta, sempre di una femminuccia. Ad un certo punto della gravidanza, però, prese un virus che, purtroppo, portò alla morte della piccola. Dopo questo grandissimo dolore, però,e Luca sono rinati.

