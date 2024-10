Terzotemponapoli.com - Roma: Totti” Potrei tornare a giocare”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024)” Mai dire mai. Un mese fa mi hanno cercato dei club di Serie A. In 2 mesi sarei pronto” Francescoè tornato a parlare. L’ex capitano e bandiera della, oggi icona del brand Betsson, che sponsorizza fra le altre anche l’Inter con il suo sito Betsson.sport che campeggia sulla maglia nerazzurra, è intervenuto negli stand dello Sportitalia Village rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. RETROSCENA CLAMOROSO – In questi giorni c’è chi lo ha invocato per un suo ritorno in campo dato che giocatori con la sua classe in Serie A oggi se ne vedono pochi. E clamorosa è stata la sua risposta che ha svelato un retroscena inaspettato di mercato.RITORNO IN CAMPO – “Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati adopo alcuni anni”.