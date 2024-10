Referendum Moldavia: passa avanti il Sì per l’adesione all’Ue, scarto minimo con il No (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bruxelles, 21 ottobre 2024 – Momentaneo ribaltone nello spoglio elettorale in Moldavia, dove ieri si è votato il Referendum per l'ingresso del Paese in Unione Europea. Nelle ultime ore è passato in vantaggio il Sì, sebbene lo scarto con il No resta minimo. Secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale nazionale, il Sì è al 50,03% (per 730.832 voti) mentre il No è al 49,97% (730.088 voti): appena 744 voti di differenza. Al momento le sezioni scrutinate sono 2.182 su 2.219 (oltre il 98%). Ieri, quando si profilava una vittoria del No, la presidente pro-Ue Maia Sandu ha denunciato brogli parlando di un "attacco senza precedenti alla libertà e alla democrazia del nostro Paese". "Abbiamo prove e informazioni che un gruppo criminale intendeva comprare 300.000 voti. Quotidiano.net - Referendum Moldavia: passa avanti il Sì per l’adesione all’Ue, scarto minimo con il No Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bruxelles, 21 ottobre 2024 – Momentaneo ribaltone nello spoglio elettorale in, dove ieri si è votato ilper l'ingresso del Paese in Unione Europea. Nelle ultime ore èto in vantaggio il Sì, sebbene locon il No resta. Secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale nazionale, il Sì è al 50,03% (per 730.832 voti) mentre il No è al 49,97% (730.088 voti): appena 744 voti di differenza. Al momento le sezioni scrutinate sono 2.182 su 2.219 (oltre il 98%). Ieri, quando si profilava una vittoria del No, la presidente pro-Ue Maia Sandu ha denunciato brogli parlando di un "attacco senza precedenti alla libertà e alla democrazia del nostro Paese". "Abbiamo prove e informazioni che un gruppo criminale intendeva comprare 300.000 voti.

