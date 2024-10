Promozione / Marengo alla Jesina ? Chiariotti: “non lo abbiamo preso” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto, alla Biagio Nazzaro e lo scorso campionato con la maglia dell’Urbania allenato proprio da Mirco Omiccioli JESI, 21 ottobre 2024 – In mattinata si è sparsa la voce di un rinforzo per la Jesina che ieri ha battuto il Tavullia Valfoglia per 4-1. Si tratterebbe di Elias Marengo, centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto, alla Biagio Nazzaro e lo scorso campionato con la maglia dell’Urbania allenato proprio da Mirco Omiccioli. Al riguardo il presidente Chiariotti ci ha risposto, smentendo: “Non lo abbiamo preso” ©riproduzione riservata L'articolo Promozione / Marengo alla Jesina ? Chiariotti: “non lo abbiamo preso” proviene da Lo sport della Vallesina. .com - Promozione / Marengo alla Jesina ? Chiariotti: “non lo abbiamo preso” Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto,Biagio Nazzaro e lo scorso campionato con la maglia dell’Urbania allenato proprio da Mirco Omiccioli JESI, 21 ottobre 2024 – In mattinata si è sparsa la voce di un rinforzo per lache ieri ha battuto il Tavullia Valfoglia per 4-1. Si tratterebbe di Elias, centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto,Biagio Nazzaro e lo scorso campionato con la maglia dell’Urbania allenato proprio da Mirco Omiccioli. Al riguardo il presidenteci ha risposto, smentendo: “Non lo” ©riproduzione riservata L'articolo: “non lo” proviene da Lo sport della Vallesina.

Promozione / In attesa di Jesina – Tavullia Valfoglia la Fermignanese prova l’allungo - La capolista ospiterà l’undici di Antonello Mancini e non sarà una gara per nulla facile. . PROGRAMMA ore 15,30 Fermignanese – Barbara Monserra, Marina – Villa San Martino (Diouane di Fermo), Moie Vallesina – Vigor Castelfidardo (Irene Tirri di Macerata). Domenica si giocherà anche a Gabicce con i locali, contro la Pergolese reduce dal colpo grosso in casa del Tavullia Valfoglia, in cerca ... (Vallesina.tv)

Promozione / Inizia il valzer delle panchine : Renzi (Lunano) e Giorgini (Jesina) ai saluti - Dopo il pari di sabato scorso ha capito che non c’era più spazio per lui e da gentleman si è fatto da parte senza alzare polveroni inutili che avrebbero fatto danno per tutti. Una formazione da tutti accreditata come probabile candidata al successo finale che sta mantenendo il passo della leader. Nella ripresa Bedetti ha apportato qualche soluzione tattica e le cose sono cambiate ed il premio è ... (Vallesina.tv)

Promozione / Jesina - contatti con Omiccioli : nel pomeriggio la fumata bianca? - . L’ex tecnico di Urbania, che nel passato più volte è stato avvicinato alla panchina leoncella mai concretizzatosi, è in stretto contatto con il presidente Chiariotti JESI, 14 ottobre 2024 – La Jesina sembra aver trovato la soluzione per sostituire Igor Giorgini sulla panchina leoncella. L’ultima volta in Promozione ad Urbania ha vinto ed è salito in Eccellenza (2022-2023) mentre nell’Aprile ... (Vallesina.tv)