Plastic Free colpisce ancora: mezza tonnellata di rifiuti rimossi dal Tempietto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono 580 chili i rifiuti rimossi dal Tempietto: questo lo straordinario risultato raggiunto dai quaranta volontari di Plastic Free in azione domenica 20 ottobre al nuovo parco urbano di Reggio Calabria.Sette chili di mozziconi sono stati raccolti nella sola area intorno al Playground Kobe e

Riconoscimenti Internazionali per Plastic Free Onlus : Ennio Tasciotti e Luca De Gaetano tra i Migliori - Con tali traguardi, Plastic Free non solo si afferma come leader nella lotta contro l’inquinamento, ma pone anche l’accento sull’importanza della responsabilità sociale nell’affrontare crisi ambientali. Le due figure emblematiche, attraverso le loro rispettive aree di competenza, stanno guidando un’iniziativa che si fonda sulla necessità di integrare scienza, innovazione e azione civile. (Gaeta.it)

Nuova giornata ecologica Plastic Free : adesso tocca al nuovo Tempietto - “Se ne è parlato tanto e non potevamo restare a guardare”, commentano i referenti reggini di Plastic Free che, per questo weekend, hanno organizzato un nuovo appuntamento di pulizia ambientale al Tempietto. A seguito delle segnalazioni pervenute nelle scorse settimane, i volontari... (Reggiotoday.it)

Plastic free - Rotaract club e Lions per una nuova iniziativa di pulizia alla Lupa - Domenica 20 ottobre la zona della stazione della Lupa (Via dei Pisoni 18) sarà al centro di un'importante iniziativa di pulizia ambientale, promossa congiuntamente da Plastic Free, Rotaract Club Piacenza e Lions International Piacenza. L'evento vedrà la partecipazione di numerosi volontari che... (Ilpiacenza.it)