Man in the Dark | la spiegazione del finale del film

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Man in the: ladeldelCi sono molti tropi horror che il pubblico conosce fin troppo bene, ed è proprio questo che rende uncome Man in the(qui la recensione) una boccata d’aria fresca. È unhorror ideale da guardare se si odia il gore, ma si apprezza un buon rovesciamento della fortuna. Nel, lo spettatore assiste infatti agli eventi dalla prospettiva di un gruppo di ladri, che hanno motivazioni abbastanza comprensibili da farci fare il tifo per loro mentre si introducono nella casa di un anziano cieco. La casa in sé è abbastanza bella, mentre la strada in cui si trova è deserta, il che significa che non c’è nessuno in giro ad aiutare nessuno. Quando però l’anziano, di nome Norman Nordstrom, inizia a dare la caccia ai ladri, si crea unagghiacciante che deve essere visto per essere creduto.