Il Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia organizza la “Camminata in Rosa” a sostegno di AIRC (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia, sotto la presidenza del Dott. Vincenzo Mallamaci, annuncia con orgoglio l’organizzazione della “Camminata in Rosa”, un evento benefico a sostegno della ricerca sul cancro, in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum e la Community “Oltre lo Specchio”. L’iniziativa si terrà domenica 27 ottobre 2024 e sarà a favore dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). L’evento inizierà alle ore 9:00 con il raduno dei partecipanti in Piazza Santini, dove sarà possibile effettuare la registrazione e ritirare il kit per la Camminata. A seguire, il corteo partirà e percorrerà un suggestivo tragitto che si concluderà nell’Area Archeologica di Paestum, dove verranno tenuti gli interventi istituzionali. Anteprima24.it - Il Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia organizza la “Camminata in Rosa” a sostegno di AIRC Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl, sotto la presidenza del Dott. Vincenzo Mallamaci, annuncia con orgoglio l’zione della “in”, un evento benefico adella ricerca sul cancro, in collaborazione con il Comune die la Community “Oltre lo Specchio”. L’iniziativa si terrà domenica 27 ottobre 2024 e sarà a favore dell’(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). L’evento inizierà alle ore 9:00 con il raduno dei partecipanti in Piazza Santini, dove sarà possibile effettuare la registrazione e ritirare il kit per la. A seguire, il corteo partirà e percorrerà un suggestivo tragitto che si concluderà nell’Area Archeologica di, dove verranno tenuti gli interventi istituzionali.

