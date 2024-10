Ilveggente.it - Gratta e vinci, ne parlano tutti: si vince sempre

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), non si tratta di una semplice coincidenza, c’è ben altro dietro: lo dicono i numeri, si. Sette giorni fa, la dea bendata ha deciso di far tappa nel luogo a lei più consono. In una ricevitoria-tabaccheria, vale a dire, che porta il suo stesso nome. Si chiama “Fortuna”, infatti, l’attività presso la quale è stata giocata la schedina del Superenalotto che ha fruttato al misterioso giocatore che ha sbancato il jackpot la bellezza di 90 milioni di euro. In certi posti la fortuna è di casa (Instagram) – Ilveggente.itNon era mai successo nulla del genere a Riva del Garda, dove la gentile “signora” si era qualche volta recata, sì, ma senza mai portare con sé una tale somma di denaro. A qualche chilometro di distanza da quel locale fortunatissimo, invece, ce n’è un altro dove la fortuna sembra essere un po’ più di casa.