Gasparri: "Ieri all'Olimpico sarei andato a reggere lo striscione dei tifosi della Roma contro i Friedkin"

"I Friedkin? Faccio mio il giudizio della curva sud Romanista di Ieri, che ha fatto quindici minuti di assenza perché schifa questa dirigenza, vox populi, vox dei. Io sarei andato a reggere lo striscione in curva sud di Ieri contro i Friedkin che prima se ne vanno e meglio è. Hanno comprato l'Everton, se ne occupassero". Sono queste le parole a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, del capogruppo di Forza Italia in Senato e grande tifoso della Roma Maurizio Gasparri, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

