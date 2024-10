Velvetmag.it - Elezioni Usa, a due settimane dal voto Trump avanti nei sondaggi

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lepresidenziali statunitensi del 2024 si avvicinano – si svolgeranno il 5 novembre – e la corsa tra i due principali contendenti, Donalde Kamala Harris, si fa sempre più serrata. Gli ultimirivelano uno scenario incerto e in costante evoluzione, con entrambi i candidati impegnati a conquistare il sostegno degli elettori negli Stati chiave, dove si deciderà il futuro presidente degli Stati Uniti.in crescita neiNegli ultimi giorni, Donaldha visto crescere il suo consenso in diverse aree strategiche del paese, in particolare negli Swing States come la Georgia e il Michigan. Secondo alcune rilevazioni, il miliardario newyorkese avrebbe guadagnato terreno grazie a una campagna elettorale che continua a martellare sui temi dell’immigrazione e della sicurezza, temi centrali per la sua base di elettori.