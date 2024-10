Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Verona-Monza 0-0 | Si parte LIVE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiude la lunghissima ottava giornata del campionato diA con il ‘monday night’ in chiave salvezza traDopo tutte le gare disputate tra sabato e domenica, l’ottava giornata del campionato diA vede la sua chiusura con la partita del lunedì sera tra ile il, dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere. Zanetti (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Zanetti, arrivano a questo importante appuntamento dopo aver ritrovato la vittoria, tre sconfitte consecutive nei turni precedenti, contro un’altraconcorrente per la salvezza come il Venezia di Eusebio Di Francesco, nel più classico dei derby veneti.