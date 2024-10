Champions, Baresi: “Contro Bruges il Milan deve fare punti” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) – “Domani è una partita bella e importante perché dobbiamo far punti dopo le prime due andate male, speriamo di trovare continuità”. Lo ha detto il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi a margine della presentazione del progetto ‘In Gioco per il Futuro’ in vista della gara di Champions League Contro il Bruges in programma domani sera alle 18.45. “Quest anno mi hanno ricordato che sono passati 50 anni da quando sono arrivato al Milan nel ‘74, sono volati, sono stati anni belli e intensi. “Cosa manca al Milan in Europa? La continuità è fondamentale nel calcio, fare prestazioni ti aiuta ad avere fiducia e stima, fare risultati aiuta i giocatori, l’ambiente, la squadra, e trasmette entusiasmo. Milan da Champions? Se sta bene ha qualità importanti e tutti insieme si può far bene”, aggiunge Baresi. Lapresse.it - Champions, Baresi: “Contro Bruges il Milan deve fare punti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) – “Domani è una partita bella e importante perché dobbiamo fardopo le prime due andate male, speriamo di trovare continuità”. Lo ha detto il vicepresidente onorario delFrancoa margine della presentazione del progetto ‘In Gioco per il Futuro’ in vista della gara diLeagueilin programma domani sera alle 18.45. “Quest anno mi hanno ricordato che sono passati 50 anni da quando sono arrivato alnel ‘74, sono volati, sono stati anni belli e intensi. “Cosa manca alin Europa? La continuità è fondamentale nel calcio,prestazioni ti aiuta ad avere fiducia e stima,risultati aiuta i giocatori, l’ambiente, la squadra, e trasmette entusiasmo.da? Se sta bene ha qualità importanti e tutti insieme si può far bene”, aggiunge

