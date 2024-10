ATP Vienna, Flavio Cobolli brilla all’esordio contro lo spagnolo Davidovich Fokina (Di lunedì 21 ottobre 2024) Esordio molto convincente di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Vienna. Il tennista romano, ormai pronto per un ulteriore salto di qualità nei prossimi mesi (l’obiettivo deve essere quello di raggiungere la Top-20), ha superato in due set l0 spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 62 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Nel prossimo turno Cobolli affronterà il vincente del match tra l’australiano Alex De Minaur, seconda testa di serie, ed il tedesco Jan-Lennard Struff. Qualsiasi sia l’avversario l’azzurro può assolutamente giocarsi le sue carte per accedere ai quarti di finale. Davvero eccellente il rendimento al servizio del tennista azzurro e non solo per i cinque ace. Soprattutto con la seconda ha fatto la differenza il romano, vincendo il 76% dei punti con questo colpo, a differenza del 43% dell’avversario. Oasport.it - ATP Vienna, Flavio Cobolli brilla all’esordio contro lo spagnolo Davidovich Fokina Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Esordio molto convincente dinell’ATP 500 di. Il tennista romano, ormai pronto per un ulteriore salto di qualità nei prossimi mesi (l’obiettivo deve essere quello di raggiungere la Top-20), ha superato in due set l0Alejandro, numero 62 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Nel prossimo turnoaffronterà il vincente del match tra l’australiano Alex De Minaur, seconda testa di serie, ed il tedesco Jan-Lennard Struff. Qualsiasi sia l’avversario l’azzurro può assolutamente giocarsi le sue carte per accedere ai quarti di finale. Davvero eccellente il rendimento al servizio del tennista azzurro e non solo per i cinque ace. Soprattutto con la seconda ha fatto la differenza il romano, vincendo il 76% dei punti con questo colpo, a differenza del 43% dell’avversario.

