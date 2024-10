Ilrestodelcarlino.it - Anziano cacciatore accusa malore: si muove il soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Undi 79 anni ieri era uscito presto per una battuta di caccia nei boschi di Montegallo. Ma è finita male, poiché l’è stato colto da. Trattandosi di una zona impervia e non essendo la vittima in grado di riprendere il cammino verso il punto di partenza, per recuperarlo è stato necessario l’intervento degli uomini della stazione di Ascoli dele Speleologico Marche oltre che dei vigili del fuoco giunti dal presidio di Arquata e dei carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 8,30 quando si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco e gli uomini delsono confluiti sul luogo dell’emergenza, a Rigo nel territorio di Montegallo.