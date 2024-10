Anche il panettone di Anzellotti protagonista al G7 di Pescara (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ad addolcire il palato dei partecipanti del G7 di Pescara ci sarà Anche il panettone del maestro pasticciere Federico Anzellotti. Per i più potenti del mondo una special edition dal sapore abruzzese. Zafferano dop dell'Aquila, miele di Tornareccio, Aurum, grani antichi d'Abruzzo, mandorle e acque Ilpescara.it - Anche il panettone di Anzellotti protagonista al G7 di Pescara Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ad addolcire il palato dei partecipanti del G7 dici saràildel maestro pasticciere Federico. Per i più potenti del mondo una special edition dal sapore abruzzese. Zafferano dop dell'Aquila, miele di Tornareccio, Aurum, grani antichi d'Abruzzo, mandorle e acque

