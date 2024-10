Alluvione a Bologna, consegne dei rider sotto il diluvio: esposto alla Procura (Di lunedì 21 ottobre 2024) La denuncia di Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna - Filt Cgil Bologna – Nidil Cgil Bologna rider al lavoro anche con il grave maltempo dei giorni scorsi, costretti a mettere a rischio la vita per continuare ad effettuare le consegne. Lo denuncia Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna - Filt Cgil Bologna – Nidil Sbircialanotizia.it - Alluvione a Bologna, consegne dei rider sotto il diluvio: esposto alla Procura Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La denuncia di Camera del Lavoro Metropolitana di- Filt Cgil– Nidil Cgilal lavoro anche con il grave maltempo dei giorni scorsi, costretti a mettere a rischio la vita per continuare ad effettuare le. Lo denuncia Camera del Lavoro Metropolitana di- Filt Cgil– Nidil

Alluvione a Bologna - consegne dei rider sotto il diluvio : esposto alla Procura - Lo denuncia Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna – Filt Cgil Bologna – Nidil Cgil Bologna annunciando un esposto alla Procura della Repubblica. (Adnkronos) – Rider al lavoro anche con il grave maltempo dei giorni scorsi, costretti a mettere a rischio la vita per continuare ad effettuare le consegne. (Periodicodaily.com)

Bologna in allerta : rider costretti a consegne durante l’alluvione - L’aspettativa di ricevere una pizza anche durante eventi estremi riflette una cultura che non solo valorizza il cibo, ma anche un concetto di lavoro che, a molti, appare ormai obsoleto. Mentre la città veniva colpita da inondazioni inaspettate, la richiesta di consegne di cibo non accennava a diminuire. (Gaeta.it)