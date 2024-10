Aiutavano i migranti sbarcati in Calabria a espatriare in Francia, arrestati 13 passeurs (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono tutti iracheni. Gestivano la rotta di terra che permetteva ai curdi sbarcati sulle coste joniche di raggiungere il Nord Europa. Sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e riciclaggio Repubblica.it - Aiutavano i migranti sbarcati in Calabria a espatriare in Francia, arrestati 13 passeurs Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono tutti iracheni. Gestivano la rotta di terra che permetteva ai curdisulle coste joniche di raggiungere il Nord Europa. Sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e riciclaggio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mille migranti sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime 24 ore - Oltre mille persone sono sbarcate a Lampedusa nel giro di un giorno e mezzo. Ieri 980 migranti sono approdati sull'isola nel corso di 27 sbarchi. Questa mattina, all'alba, altre 48 persone sono state portate in salvo sulla terraferma.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Una complicità unica : basta guardarli. Monica Bellucci e Tim?Burton sono sbarcati al Lido per prendere parte all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia - Ma il loro primo incontro risale al 2006, sui gradini del Festival di Cannes. Il regista e l’attrice sono tra i primi divi arrivati nella Serenissima: il film Beetlejuice Beetlejuice, seguito del cult Beetlejuice del 1988, è il primo film presentato (fuori concorso) alla kermesse. Si vocifera che abbiano iniziato a frequentarsi dopo il Lumière Film Festival di Lione, in Francia, nell’ottobre 2022. (Amica.it)

La prima alba di quiete. Sbarcati 156 migranti. Dopo il salvataggio sono arrivati in porto - Erano partiti dalla Libia con due diverse imbarcazioni, seguendo le ormai solite procedure fatte di pagamenti di fortune per garantirsi una speranza altrove. 36 ha incontrato i 50 volontari della Croce Rossa Italiana di Spezia, Levanto e Riccò del Golfo sotto il gazebo allestito per l’accoglienza. Non abbiamo predisposto nessun pernottamento in città e sarà il Ministero degli Interni a disporre i ... (Lanazione.it)