Voto sull'Ue in Moldavia, superato quorum affluenza (Di domenica 20 ottobre 2024) L'affluenza al Voto in Moldavia ha raggiunto sulla carta il quorum per la validità del referendum altamente simbolico per inserire in costituzione l'obiettivo di adesione all'Ue. Un bivio per il futuro del Paese dopo gli incidenti e le denunce delle autorità di Chisinau sulle continue interferenze russe. Serve il Voto di almeno un terzo degli aventi diritto e secondo i dati della Commissione elettorale al momento ha votato il 33,4% degli aventi diritto. Si vota anche per l'elezione del presidente. Nelle elezioni parlamentari del 2021 alle 15.30 l'affluenza era al 33,2%, nelle presidenziali del 2020 era al 33,0%.

