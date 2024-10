Sempre al Tuo Fianco: anticipazioni sesta ed ultima puntata di domenica 27 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) © US RaiLe sei puntate di Sempre al Tuo Fianco sono state dirette da Marco Pontecorvo con Gianluca Mazzella e per il primo essere chiamato a dirigere questa serie è stato come un segno del destino. Pontecorvo, infatti, era già stato il regista di Alfredino, la serie Sky che, mettendo in scena il dramma del piccolo Alfredo Rampi, raccontò proprio la nascita della Protezione Civile, qui protagonista assoluta. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Sempre al Tuo Fianco: anticipazioni sesta ed ultima puntata di domenica 27 ottobre 2024 1×11 Una strana atmosfera. Victor confessa la sua colpevolezza e decide di costituirsi. Sara e Canovi sono orgogliosi di lui e Ginevra gli promette il suo sostegno incondizionato. Davidemaggio.it - Sempre al Tuo Fianco: anticipazioni sesta ed ultima puntata di domenica 27 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di domenica 20 ottobre 2024) © US RaiLe sei puntate dial Tuosono state dirette da Marco Pontecorvo con Gianluca Mazzella e per il primo essere chiamato a dirigere questa serie è stato come un segno del destino. Pontecorvo, infatti, era già stato il regista di Alfredino, la serie Sky che, mettendo in scena il dramma del piccolo Alfredo Rampi, raccontò proprio la nascita della Protezione Civile, qui protagonista assoluta. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.al Tuoeddi271×11 Una strana atmosfera. Victor confessa la sua colpevolezza e decide di costituirsi. Sara e Canovi sono orgogliosi di lui e Ginevra gli promette il suo sostegno incondizionato.

Sempre al tuo fianco : le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata - La donna sembrerà pronta a perdonarlo dopo il segreto della malattia ed entrambi si confesseranno a vicenda di amarsi ancora. Trama Nel primo episodio della quinta puntata dal titolo “Ferite aperte”, Sara, dopo il malore improvviso di Renato, scoprirà come stanno le cose. Per Sara sarà un duro colpo da accettare, anche se in un primo momento sarà furiosa: anche se Renato ha voluto solo ... (Tpi.it)

Sempre al tuo fianco streaming e diretta tv : dove vedere la quinta puntata - Dove vedere Sempre al tuo fianco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sempre al tuo fianco streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata Stasera, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e ... (Tpi.it)

Sempre al tuo fianco : stasera su Rai 1 la quinta puntata della serie sulle eroiche imprese della Protezione Civile - Questa Sera, in prima serata su Rai 1, torna Ambra Angiolini con la serie Sempre al tuo fianco di cui è protagonista. Siamo arrivati alla quinta puntata, in cui finalmente Sara Nobili scopre la verità su Renato. (Comingsoon.it)