(Adnkronos) – Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti le polemiche per lo stop di ieri sera per Google Drive. Molti utenti lamentano di essersi trovati davanti a un messaggio che segnalava come "l'accesso al seguente sito che diffondeva illecitamente contenuti protetti dal diritto d'autore è stato disabilitato". A provocare le L'articolo Scudo anti streaming illegale blocca Google Drive, Piracy Shield sotto accusa proviene da Webmagazine24.

Il pasticcio di Piracy Shield - blocca Google Drive durante Juve-Lazio (anziché i siti pirata) : cosa è successo - 45. Per quanto strano possa sembrare, i due eventi sono collegati. Cosa è successo tra Piracy Shield e Google Drive durante Juve-Lazio «L’accesso al seguente sito che diffondeva illecitamente contenuti protetti dal diritto d’autore è stato disabilitato», era il messaggio che appariva a coloro che cercavano di usare Google Drive, mentre tanti altri, indisturbati, guardavano la partita ... (Open.online)

Scudo anti streaming illegale blocca Google Drive - Piracy Shield sotto accusa - Molti utenti lamentano di essersi […]. Il problema è emerso ieri sera durante Juventus-Lazio Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti le polemiche per lo stop di ieri sera per Google Drive. Il sistema nazionale antipirateria adottato da Agcom per combattere lo streaming illegale ferma la piattaforma di condivisione file di Google. (Sbircialanotizia.it)

Google Drive bloccato a causa della Serie A : polemiche per intervento di Piracy Shield - google. Non a caso il problema è emerso durante Juventus-Lazio di ieri sera, quando il sistema dell'autorità ha bloccato un dominio di Google legato a Drive, impedendo il download dei file agli utenti. All'origine del disguido la segnalazione all'Agcom da parte dei broadcaster dei siti 'pirata' con successiva segnalazione ai provider internet e un blocco in automatico entro 30 minuti. (Digital-news.it)