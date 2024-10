Mostra "Abbracci d'Arte" inaugurazione: 27 ottobre ore 17 - Limonaia di Villa Vogel (Di domenica 20 ottobre 2024) La Mostra "Abbracci d'Arte" si inaugurerà il 27 ottobre alle ore 17 presso la Limonaia di Villa Vogel - Via delle Torri, 23 - Firenze, e si concluderà il 3 novembre con l'evento "Finissage poetico" di e con Francesco Burroni. Orario: da lunedì a venerdì 17-19:30; sabato e domenica 17-22. La Firenzetoday.it - Mostra "Abbracci d'Arte" inaugurazione: 27 ottobre ore 17 - Limonaia di Villa Vogel Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lad'" si inaugurerà il 27alle ore 17 presso ladi- Via delle Torri, 23 - Firenze, e si concluderà il 3 novembre con l'evento "Finissage poetico" di e con Francesco Burroni. Orario: da lunedì a venerdì 17-19:30; sabato e domenica 17-22. La

Apertura al pubblico della mostra dedicata a Sir William e Lady Hamilton : eventi a Napoli dal 25 ottobre 2023 - Hamilton non si limitò a raccogliere arte e reperti antichi, ma promosse anche l’importanza del metodo scientifico nell’osservazione dei fenomeni naturali. Questa sua dualità come ambasciatore e scienziato gli permise di influenzare non solo il panorama culturale napoletano, ma anche di ampliare le relazioni tra Italia e Gran Bretagna in un’epoca di scambi intellettuali. (Gaeta.it)

Dal 22 ottobre al museo Barbella di Chieti la mostra di Alessandra Valloreo - Verrà inaugurata martedi 22 ottobre alle 15, nel prestigioso museo Barbella di Chieti, la mostra personale di Alessandra Valloreo, curata dal critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone. L'evento è patrocinato dal Comune di Chieti e vede la collaborazione delle associazioni Luca Romano... (Chietitoday.it)

Salone Industria Casearia e Conserviera : dal 18 al 20 ottobre l’Hi-Tech dell’Agroindustria in mostra presso A1Expò - Saranno affrontate tematiche cruciali come la tracciabilità dei prodotti, la certificazione di qualità e il miglioramento delle condizioni di produzione per ridurre l’impatto ambientale. I partecipanti avranno la possibilità di ascoltare esperti del settore, istituzioni e rappresentanti delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di creare sinergie e scoprire nuove opportunità di business. (Puntomagazine.it)