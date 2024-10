Mondiale per club 2025: tutte le squadre qualificate (Di domenica 20 ottobre 2024) tutte le squadre qualificate per il Mondiale per club 2025 che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Saranno trentadue le squadre partecipanti che si divideranno in otto gironi da quattro squadre ciascuna. L’Europa porterà 12 squadre, il Sudamerica 6, l’Asia 4, l’Africa e il Nord-Centro America 4, l’Oceania 1 e un posto per una squadra statunitense. Sono due le squadre italiane che saranno protagoniste negli Usa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024)leper ilperche si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Saranno trentadue lepartecipanti che si divideranno in otto gironi da quattrociascuna. L’Europa porterà 12, il Sudamerica 6, l’Asia 4, l’Africa e il Nord-Centro America 4, l’Oceania 1 e un posto per una squadra statunitense. Sono due leitaliane che saranno protagoniste negli Usa.

