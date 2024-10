Milan, nessuna frattura per Tammy Abraham: le condizioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Milan, sospiro di sollievo per l’attaccante Tammy Abraham, uscito nella sfida contro l’Udinese per un infortunio alla spalla: le condizioni Grande sospiro di sollievo in casa Milan dopo la gara contro l’Udinese: Tammy Abraham, che era stato vittima di un infortunio alla spalla destra ed era stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime dopo solamente 5 minuti dal suo ingresso in camp, non ha riportato alcuna frattura. E’ questo ciò che riporta La Gazzetta dello Sport e scaccia il forte clima di preoccupazione che si era creato attorno all’inglese. Al minuto numero 75, infatti, l’ex centravanti del Chelsea si era avventato su un pallone, mangiandosi un goal che sembrava davvero già fatto. A seguito dello sconto con il portiere friulano, poi, l’inglese era caduto malamente. riportando così una forte botta alla spalla. Dailymilan.it - Milan, nessuna frattura per Tammy Abraham: le condizioni Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024), sospiro di sollievo per l’attaccante, uscito nella sfida contro l’Udinese per un infortunio alla spalla: leGrande sospiro di sollievo in casadopo la gara contro l’Udinese:, che era stato vittima di un infortunio alla spalla destra ed era stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime dopo solamente 5 minuti dal suo ingresso in camp, non ha riportato alcuna. E’ questo ciò che riporta La Gazzetta dello Sport e scaccia il forte clima di preoccupazione che si era creato attorno all’inglese. Al minuto numero 75, infatti, l’ex centravanti del Chelsea si era avventato su un pallone, mangiandosi un goal che sembrava davvero già fatto. A seguito dello sconto con il portiere friulano, poi, l’inglese era caduto malamente. riportando così una forte botta alla spalla.

