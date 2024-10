Migranti, Donzelli: “Mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi Il Tempo pubblica una Mail tra magistrati dal contenuto inequivocabile contro la Meloni e le riforme in programma: 'Dobbiamo porre rimedio'. Così Giovanni Donzelli di Fdi in un video sui social. "Alle 18 e 32 del 19 ottobre il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, esponente di spicco di Magistratura Democratica – L'articolo Migranti, Donzelli: “Mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi Il Tempo pubblica unatradal contenutolae le riforme in programma: 'Dobbiamo porre rimedio'. Così Giovannidi Fdi in un video sui social. "Alle 18 e 32 del 19 ottobre il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, esponente di spicco di Magistratura Democratica – L'articolo: “, non ci” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

"Perché Meloni è un problema per le toghe rosse". Cosa c'è dietro la mail di Patarnello : Donzelli inchioda la magistratura - La mail pubblicata dal giornale e firmata dal sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, è la prova dell'esistenza di una magistratura politicizzata e schierata a sinistra il cui unico obiettivo è sovvertire la volontà popolare, mirando a contrastare l'azione del governo guidato da Giorgia Meloni. (Liberoquotidiano.it)

Migranti : Donzelli - 'mail magistrati contro Meloni inequivocabile - non ci fermeranno' - E quindi conclude: "Non ci fermeranno, non siamo ricattabili. E secondo Patarnello, i magistrati non sono abbastanza compatti nel combatterla. Roma, 20 ott. "Ci hanno dato dei complottisti, ma nemmeno nei nostri incubi peggiori avremmo mai immaginato" una cosa del genere, sottolinea Donzelli, auspicando una "presa di distanza" da parte dell'Anm e la solidarietà delle forze democratiche perchè ... (Liberoquotidiano.it)