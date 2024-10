Maltempo in Italia: allerta arancione e gialla per forti piogge in diverse regioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un clima di crescente allerta si è diffuso in Italia a causa delle forti piogge che continuano a cadere su molte aree del paese. In particolare, il nord est sta affrontando condizioni meteorologiche avverse, con un focus speciale su Veneto e Marche. Le autorità competenti e la Protezione Civile stanno monitorando da vicino la situazione, emettendo allerte per possibili danni e disagi alle infrastrutture. Le notizie sugli eventi meteorologici estremi si susseguono e l’attenzione rimane alta per le conseguenze sul territorio. allerta arancione in Veneto: danni e disagi a Mestre Le forti piogge hanno colpito in particolare il Veneto, dove l’allerta arancione è stata emanata per la regione, che comprende anche città come Mestre. Gaeta.it - Maltempo in Italia: allerta arancione e gialla per forti piogge in diverse regioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un clima di crescentesi è diffuso ina causa delleche continuano a cadere su molte aree del paese. In particolare, il nord est sta affrontando condizioni meteorologiche avverse, con un focus speciale su Veneto e Marche. Le autorità competenti e la Protezione Civile stanno monitorando da vicino la situazione, emettendo allerte per possibili danni e disagi alle infrastrutture. Le notizie sugli eventi meteorologici estremi si susseguono e l’attenzione rimane alta per le conseguenze sul territorio.in Veneto: danni e disagi a Mestre Lehanno colpito in particolare il Veneto, dove l’è stata emanata per la regione, che comprende anche città come Mestre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Italia - allerta rossa in Emilia-Romagna - Toscana e Sicilia. Un morto nel Bolognese - Tracimato anche il Canalazzo nel Comune di Gualtieri, dove pure sono state disposte evacuazioni. Per la giornata di oggi è stata diramata allerta arancione su Calabria meridionale e ionica, su buona parte dell’Emilia-Romagna, su ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori sud orientali della Lombardia. (Tpi.it)

Nubifragio in Italia - è allerta : non uscite in strada - Da qualche giorno sul paese si è abbattuto un potente nubifragio, che sta causando non pochi danni. In una città in particolare c’è grande allerta e addirittura è stato consigliato di non uscire in strada. La città, a causa dei torrenti esondati, è praticamente sott’acqua. Il maltempo ha causato anche il rallentamento della circolazione dei treni. (Tvzap.it)

Maltempo in Italia - news in diretta. Allagamenti a Bologna - disperso un ventenne. Oggi allerta meteo arancione in 5 regioni - Le ultime notizie sul maltempo e gli aggiornamenti dell'ultima ora. Situazione critica a Bologna e nel restio dell'Emilia Romagna, intense precipitazioni anche in Sicilia e nelle Marche.Continua a leggere . (Fanpage.it)