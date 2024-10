Biccy.it - Maica esce dal Gran Hermano per arrivare al Grande Fratello: video

(Di domenica 20 ottobre 2024) Alcuni media spagnoli hanno annunciato uno scambio di concorrenti tra ile ilde. Alla fine i rumor erano fondati, perché poco fa nello show spagnolo il conduttore ha annunciato cheBenedicto lascerà la casa per volare in Italia. Il presentatore si è collegato con il confessionale dove ha fatto credere alla gieffina di essere squalificata: “Devi lasciare immediatamente la casa. Mi dispiace ma devi uscire adesso. C’è un motivo concreto per abbandonare la casa questa sera”.Benedicto piange in diretta: “Perché, cosa ho fatto?” Pensando di essere stata squalificata la concorrente si è messa a piangere: “Ma perché io? Cos’ho fatto? Ma perché? Adesso devo uscire? Allora prima di andarmene voglio ringraziare le persone che mi hanno sostenuto per restare qui fino ad ora”.