Liam Payne sotto effetto di “potenti droghe” prima di morire: sospettato un dipendente dell’hotel (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo i media americani, Liam Payne avrebbe assunto "potenti droghe" che causano allucinazioni prima di morire. L'ex membro degli One Direction ha perso la vita cadendo dalla sua stanza d'hotel a Buenos Aires. Nel frattempo, continuano le indagini su chi potrebbe avergli procurato la sostanza: "Prove fanno pensare a un dipendente dell'hotel". Fanpage.it - Liam Payne sotto effetto di “potenti droghe” prima di morire: sospettato un dipendente dell’hotel Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo i media americani,avrebbe assunto "potenti droghe" che causano allucinazionidi. L'ex membro degli One Direction ha perso la vita cadendo dalla sua stanza d'hotel a Buenos Aires. Nel frattempo, continuano le indagini su chi potrebbe avergli procurato la sostanza: "Prove fanno pensare a undell'hotel".

“Lo hanno lasciato solo in uno stato psicotico con un balcone aperto. Come dargli una pistola carica. Liam Payne avrebbe potuto salvarsi” : lo sfogo di una fonte vicina alla famiglia - Se era così malato, perché qualcuno lo ha riporta nella sua stanza e l’ha lasciato lì da solo, con la porta aperta sul balcone?”. Potrebbe aver cercato di uscire dalla sua stanza e si è recato sul balcone pensando che fosse l’uscita della camera ed è caduto accidentalmente. Lui era in un bel posto. Non sapeva cosa stava facendo. (Ilfattoquotidiano.it)

“Lo vogliono arrestare”. Morte Liam Payne - colpo di scena : un dipendente dell’hotel nei guai - Patrimonio da capogiro Al loro arrivo, gli agenti hanno scoperto che Payne era già caduto dal terzo piano, riportando gravi lesioni incompatibili con la vita. Alcuni rapporti suggeriscono che vari sostanze siano state trovate nella sua camera, alimentando le speculazioni su una possibile overdose o un episodio di abuso di sostanze. (Caffeinamagazine.it)

Dipendente dell’hotel nei guai per la morte di Liam Payne : le accuse - Entonces Liam CONVULSIONO en el Lobby del Hotel, no solo se desmayó, y en vez de llamar a una ambulancia y esperar en el lobby lo llevaron a la habitación?????????????????? #LiamPayne pic. La fonte è stata molto chiara: ‘Ci sono prove che fanno pensare che un dipendente dell’hotel abbia procurato la dr0ga a Payne. (Biccy.it)