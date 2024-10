Metropolitanmagazine.it - Julie Marie, Olivia Rose e Anton James, chi sono i figli di Al Pacino

(Di domenica 20 ottobre 2024) Alè stato legato a diverse donne nel corso della sua vita da cui avuto i suoi quattroè la primaa di Alnata dall’amore con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant. Poiarrivata, i due gemelli nati nel 2001 dalla storia d’amore tra l’attore e l’attrice Beverly D’Angelo. Poi a sorpresa l’arrivo del quarto ed ultimoo Roman nato in età adulta dalla relazione con la ex compagna Noor Alfallah. Proprio parlando di Roman, il quarto ed ultimoo, l’attore vincitore del Premio Oscar nel 1993 per l’interpretazione del tenente colonnello Frank Slade in Scent of a Woman – Profumo di donna ha dichiarato: “è stato un miracolo molto speciale”.