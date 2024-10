Fiorentina, Gudmundsson ko: come sta, quando torna e quante partite salta (Di domenica 20 ottobre 2024) Brutte notizie per Raffaele Palladino che, pochi minuti dopo l`avvio della sfida del Via del Mare fra la sua Fiorentina e il Lecce, perde Albert Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Brutte notizie per Raffaele Palladino che, pochi minuti dopo l`avvio della sfida del Via del Mare fra la suae il Lecce, perde Albert

Guaio Fiorentina - infortunio per Gudmundsson a Lecce : viene sostituito dopo soli cinque minuti - Gudmundsson infortunato durante Lecce-Fiorentina. L'attaccante islandese lascia il campo dopo soli nove minuti di gioco. Un guaio enorme per la formazione di Palladino.Continua a leggere . (Fanpage.it)

