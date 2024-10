Cagliari-Torino LIVE (Di domenica 20 ottobre 2024) Cagliari-Torino è il posticipo delle 18 di domenica 20 ottrobe e valido per l`8a giornata della Serie A 2024/25. I padroni di casa allenati Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024)è il posticipo delle 18 di domenica 20 ottrobe e valido per l`8a giornata della Serie A 2024/25. I padroni di casa allenati

Formazioni ufficiali Cagliari-Torino - Serie A 2024/2025 - Difficile che il tecnico possa rinunciare a Piccoli, mentre potrebbe rivedersi dallinizio Luvumbo in appoggio. Davide Nicola recupera Makoumbou, che si gioca una maglia dal primo minuto probabilmente con Prati. Ecco le scelte dei due allenatori. . FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-TORINO CAGLIARI: in attesa TORINO: in attesa The post Formazioni ufficiali Cagliari-Torino, Serie A 2024/2025 appeared ... (Sportface.it)

Pronostico Cagliari-Torino : Analisi - Quote e Scommesse (20 Ottobre 2024) - La partita tra Cagliari e Torino, in programma domenica 20 ottobre 2024 alle ore 18:00, rappresenta un match chiave per entrambe le squadre. Difesa: Il Cagliari ha mostrato diverse lacune difensive, subendo 11 gol. Nonostante il pareggio contro la Juventus, i rossoblù sono ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga. (Pronosticipremium.com)

Cagliari-Torino : dopo Zapata - Vanoli perde anche Ilic e Borna Sosa. Dove vedere la partita in tv e in streaming - Una gara che arriva dopo il grave infortunio di Duvan Zapata, già operato, e gli infortuni di Ivan Ilic e Borna Sosa. Dopo la pausa forzata a causa della Nazionale, il Toro di Vanoli torna in campo questo pomeriggio, domenica 20 ottobre 2024, alle 18, all'Unipol Domus di Cagliari, contro i sardi. (Torinotoday.it)