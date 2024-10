Bologna sott'acqua: esondazioni e allagamenti in città". Un morto a Pianoro (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Il maltempo ancora una volta colpisce duro in Emilia-Romagna e, questa volta, mette in crisi il Bolognese. La città di Bologna è stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di pioggia caduta in circa quattro ore. Due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena a Pianoro, in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello ventenne che ha perso la vita. Il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e si sta procedendo al recupero. La Protezione Civile convoca il comitato operativo "per continuare a garantire una tempestiva risposta in tutte le zone interessate dall'ondata di maltempo". Agi.it - Bologna sott'acqua: esondazioni e allagamenti in città". Un morto a Pianoro Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Il maltempo ancora una volta colpisce duro in Emilia-Romagna e, questa volta, mette in crisi il Bolognese. Ladiè stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di pioggia caduta in circa quattro ore. Due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena a, in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello ventenne che ha perso la vita. Il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e si sta procedendo al recupero. La Protezione Civile convoca il comitato operativo "per continuare a garantire una tempestiva risposta in tutte le zone interessate dall'ondata di maltempo".

