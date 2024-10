Quotidiano.net - Uccide la moglie e si spara. Aveva il ‘braccialetto’ e lei lo aveva denunciato

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) SAN SEVERO (Foggia) Non sono bastati grappoli di denunce, non è servito il braccialetto elettronico. Un altro femminicidio si è consumato ieri mattina a San Severo (Foggia) quando Mario Furio, agente di polizia penitenziaria in pensione di 59 anni, hato alla, Celeste Palmieri, 54 anni, per poi rivolgere la pistola contro se stesso. La tragedia nel parcheggio del supermercato, affollato di clienti e lavoratori. La donna, colpita alla testa da più proiettili, è spirata al policlinico Riuniti di Foggia, mentre l’uomo è deceduto nell’auto con la quale si era allontanato. L’episodio ha riportato alla ribalta il tema della scarsa efficacia del braccialetto elettronico. Furio, che non si rassegnava alla separazione dallaera stato, infatti,più volte dallaper comportamenti minacciosi e vessatori.