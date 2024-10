Trovata morta in B&B Porto San Giorgio (Di sabato 19 ottobre 2024) 14.40 Il cadavere di una donna di circa 30 anni, probabilmente straniera, è stato scoperto questa mattina in un appartamento B&B a Porto San Giorgio, nel Fermano. Sul corpo sarebbero state rilevate diverse ecchimosi. Secondo i sanitari del 118sarebbe morta da almeno tre giorni. A dare l'allarme è stata una donna che ha sentito un odore molto forte provenire dall'appartamento. Sul posto agenti della Volante, della Squadra Mobile e della Scientifica. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 14.40 Il cadavere di una donna di circa 30 anni, probabilmente straniera, è stato scoperto questa mattina in un appartamento B&B aSan, nel Fermano. Sul corpo sarebbero state rilevate diverse ecchimosi. Secondo i sanitari del 118sarebbeda almeno tre giorni. A dare l'allarme è stata una donna che ha sentito un odore molto forte provenire dall'appartamento. Sul posto agenti della Volante, della Squadra Mobile e della Scientifica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'ex difensore della Juventus ha iniziato a studiare dopo il ritiro. I prossimi appuntamenti sono il corso di Uefa A e poi il Pro - L'ex difensore della Juventus ha iniziato a studiare dopo il ritiro. I prossimi appuntamenti sono il corso di Uefa A e poi il Pro ... (gazzetta.it)

The Fantastic Four: al comic-con di New York svelata l'immagine di H.E.R.B.I.E - Il New York Comic-Con sta iniziando a scaldarsi e prima che i panel prendano il via i Marvel Studios hanno svelato un nuovo murales che mette in risalto diversi eroi e cattivi del MCU che vedremo pros ... (msn.com)

Serie B: Brescia pronto ad affrontare il Sassuolo nella nona giornata - Dopo la sosta nazionale, il campionato di Serie B torna in scena, pronto a regalare emozioni e intensità. La nona giornata si chiude oggi con la sfid ... (news-sports.it)