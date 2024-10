Protezione civile del Veneto: stato di preallerta per rischio idrogeologico e idraulico (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione del Veneto ha emesso un importante aggiornamento riguardo la situazione di criticità idrogeologica e idraulica. Con l’obiettivo di garantire un monitoraggio costante e una pronta reazione alle eventuali emergenze, è stata dichiarata un’allerta arancione per diverse aree della regione, avvertendo i cittadini della possibile inondazione delle aree adiacenti ai corsi d’acqua. I dettagli di questa allerta sono cruciali per comprendere il contesto atmosferico e le precauzioni da adottare. Dettagli dell’allerta e delle fasi di criticità L’avviso di criticità emesso stabilisce lo stato di preallerta arancione per le seguenti aree: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione. Gaeta.it - Protezione civile del Veneto: stato di preallerta per rischio idrogeologico e idraulico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Centro Funzionale Decentrato delladella Regione delha emesso un importante aggiornamento riguardo la situazione di criticità idrogeologica e idraulica. Con l’obiettivo di garantire un monitoraggio costante e una pronta reazione alle eventuali emergenze, è stata dichiarata un’allerta arancione per diverse aree della regione, avvertendo i cittadini della possibile inondazione delle aree adiacenti ai corsi d’acqua. I dettagli di questa allerta sono cruciali per comprendere il contesto atmosferico e le precauzioni da adottare. Dettagli dell’allerta e delle fasi di criticità L’avviso di criticità emesso stabilisce lodiarancione per le seguenti aree: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Licata è sott'acqua - Protezione civile regionale invia mezzi e uomini per fronteggiare l'emergenza - Mentre il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, continua a ripetere ai licatesi: "Non uscite da casa, non uscite da casa", la Regione Siciliana ha attivato il sistema di Protezione civile per fronteggiare l'emergenza. Il presidente Renato Schifani è in stretto contatto con il capo del dipartimento... (Agrigentonotizie.it)

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo - La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la... (Avellinotoday.it)

Meteo - che tempo farà : le previsioni della Protezione Civile - Che tempo farà . Ecco le previsioni meteo per domenica 20 e lunedì 21 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "minimo di pressione sul Tirreno meridionale... (Perugiatoday.it)