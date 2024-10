Pallanuoto, Malagò: “Settebello? Non ci si può fare giustizia da sé” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Il Settebello ha subito un torto sportivo, è innegabile“. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, che a margine dell’evento ‘Eroici’ – docufilm che racconta i cento anni del Corriere dello Sport – E io ho anche ufficialmente preso posizione su questo con atti ufficiali. Se a un torto sportivo reagisci in questo modo sai benissimo cosa ti può succedere. A qualsiasi squadra sarebbe successo questo o altro. Penso, inoltre, che alcuni rappresentanti delle istituzioni che in questi mesi hanno alimentato questa situazione non hanno aiutato il Settebello. Tutti sbagliamo, a cominciare da quell’arbitro, ma non ci si può far giustizia da sé“. Malagò commenta così la squalifica che ha seguito la protesta del Settebello nel corso dei Giochi di Parigi 2024. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Ilha subito un torto sportivo, è innegabile“. Così Giovanni, presidente del Coni, che a margine dell’evento ‘Eroici’ – docufilm che racconta i cento anni del Corriere dello Sport – E io ho anche ufficialmente preso posizione su questo con atti ufficiali. Se a un torto sportivo reagisci in questo modo sai benissimo cosa ti può succedere. A qualsiasi squadra sarebbe successo questo o altro. Penso, inoltre, che alcuni rappresentanti delle istituzioni che in questi mesi hanno alimentato questa situazione non hanno aiutato il. Tutti sbagliamo, a cominciare da quell’arbitro, ma non ci si può farda sé“.commenta così la squalifica che ha seguito la protesta delnel corso dei Giochi di Parigi 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Malagò : "Perché non condivido la protesta del Settebello a Parigi 2024" - C'è una perfetta cognizione che il Settebello ha subito un'ingiustizia, un errore drammatico per atleti seri che erano venuti qui per vincere una medaglia e che è stata loro portata via per un evidente e grossolano errore di valutazione. E su questo caso è intervenuto il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Protesta non condivisibile così come non lo sono state di certo alcune decisioni ... (Liberoquotidiano.it)

Malagò : “Sul Settebello giudizio salomonico. Da Tamberi ci si può aspettare di tutto” - Il percorso di Gimbo è stato fatto di tanti alti e bassi. Sei medaglie, tanta roba! Abbiamo ancora qualche carta da giocare negli ultimi giorni“, ha dichiarato Malagò. Poi, sì sono arrivati quarti, ma a pochi centesimi di secondo dal podio. 1 dello sport italiano ha poi risposto alla questione “Settebello”, ovvero sulla protesta dei giocatori della Nazionale di pallanuoto maschile prima e nel ... (Oasport.it)

Parigi 2024 - Malagò : “Protesta del Settebello non condivisibile” - The post Parigi 2024, Malagò: “Protesta del Settebello non condivisibile” appeared first on seriea24. A stretto giro, le parole di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto. “Il Coni ha appoggiato e ha sottoscritto la protesta della Federazione, seguendo con il capo missione Mornati tutti i passaggi formali. (Seriea24.it)