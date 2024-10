L’auto abbatte il guardrail e si ribalta: paura sulla statale 101, conducente incolume (Di sabato 19 ottobre 2024) GALATONE - Una carambola incredibile, con L’auto sbalzata fuori dalla carreggiata, terminata oltre il guardrail e finita contro un albero, a ridosso dell’imponente palo di sostegno della segnaletica d’indicazione dello svincolo.E’ lo scenario dell’incidente autonomo nel quale, nel primo Lecceprima.it - L’auto abbatte il guardrail e si ribalta: paura sulla statale 101, conducente incolume Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) GALATONE - Una carambola incredibile, consbalzata fuori dalla carreggiata, terminata oltre ile finita contro un albero, a ridosso dell’imponente palo di sostegno della segnaletica d’indicazione dello svincolo.E’ lo scenario dell’incidente autonomo nel quale, nel primo

L’Aquila - Alessandro Fegatilli muore a 24 anni : ha perso il controllo dell’auto schiantandosi sul guardrail - Oggi lascia i genitori e la sorella Mariangela. La famiglia di Alessandro aveva già perso una figlia Alessandro, conosciuto da tutti a Celano con il soprannome di “24”, lascia un vuoto immenso tra i suoi cari. I sanitari del 118 di Tagliacozzo, arrivati poco dopo, hanno tentato di soccorrere Alessandro. (Thesocialpost.it)

Tampona violentemente con l’auto un’altra vettura facendola sbattere contro il guardrail; è ubriaco. Denunciato in provincia di Latina - Il Problema della Guida in Stato di Ebbrezza L’episodio accaduto a Fondi richiama l’attenzione su un problema diffuso e pericoloso come la guida in stato di ebbrezza, che mette a rischio non solo la vita del conducente ma anche quella degli altri utenti della strada. La tempestività dell’intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze peggiori e ha garantito che il responsabile fosse ... (Dayitalianews.com)

L’auto sfonda il guardrail e precipita : terribile incidente - morti i fidanzati Greta e Francesco - L’identità delle vittime dell’incidente avvenuto a Cassano delle Murge, in Puglia, è stata confermata poco fa dalle autorità. Coppia di fidanzati muore in un incidente stradale: avevano solo 21 e 24 anni. I social sono stati invasi da messaggi in ricordo della sfortunata coppia di fidanzati. Nell’auto è stato ritrovato uno zainetto che apparteneva al piccolo. (Caffeinamagazine.it)