Juventus-Lazio, le pagelle di CM: Cabal super, Douglas Luiz e Yildiz steccano. Guendouzi forza motrice (Di sabato 19 ottobre 2024) Juventus DI GREGORIO 6: praticamente inoperoso. Certamente poco impegnato. Sicuramente parte di questa difesa che no, proprio non fatica. SAVONA 5: il Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)DI GREGORIO 6: praticamente inoperoso. Certamente poco impegnato. Sicuramente parte di questa difesa che no, proprio non fatica. SAVONA 5: il

Pagelle Juventus-Lazio 1-0 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - L’ultima mezzora invece è un assedio: Vlahovic prende una traversa, Douglaz Luiz di testa da due passi spedisce alto. All’Allianz Stadium inizio equilibrato, ma la partita subisce l’episodio decisivo al ventiquattresimo minuto quando Romagnoli, da ultimo uomo, fa fallo su Kalulu: rosso diretto. 5 (9? st Weah 6), Gatti 6 (27? st Danilo sv), Kalulu 6. (Sportface.it)

Highlights e gol Juventus-Lazio 1-0 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS The post Highlights e gol Juventus-Lazio 1-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. L’ultima mezzora invece è un assedio: Vlahovic prende una traversa, Douglaz Luiz di testa da due passi spedisce alto. Il video dei gol e degli highlights di Juventus-Lazio, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. (Sportface.it)

Calcio - Serie A : Juventus-Lazio 1-0 - Vlahovic scuote la traversa,poi Douglas Luiz manca il bersaglio di testa. Allo Stadium 1-0 per i bianconeri che giocano 70' con l'uomo in più. I bianconeri premono, la Lazio in affanno 'regala' un autogol di Gila su cross di Cabal (85'). La Juve ci prova con Gatti, a lato su cross di Cambiaso. 22. 43 La Juventus batte la Lazio e aggancia provvisoriamente in vetta l'Inter a 16 punti. (Televideo.rai.it)