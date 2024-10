Six Kings Slam, a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ultima battaglia tra Rafael Nadal e Novak Djokovic nella finalina per il terzo e quarto posto nell'evento esibizione Six Kings Slam in programma domani, sabato 19 ottobre. Lo spagnolo si ritirerà dopo le finali di Coppa Davis del mese prossimo a Malaga, calando il sipario su una carriera incredibile. La sua rivalità con L'articolo Six Kings Slam, a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ultima battaglia tra Rafaele Novaknella finalina per il terzo e quarto posto nell'evento esibizione Sixin programma domani, sabato 19 ottobre. Lo spagnolo si ritirerà dopo le finali di Coppa Davis del mese prossimo a Malaga, calando il sipario su una carriera incredibile. La sua rivalità con L'articolo Six, atraproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Djokovic incorona Sinner al Six Kings Slam : “È il migliore al mondo per un motivo” - Il serbo ha avuto parole di elogio per Jannik: "Sono stato fortunato a vincere il secondo set, mi ha messo alle corde". La reazione di grande sportività a una giocata mostruosa dell'avversario è stata la riprova della sincera stima di Djokovic.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sinner riposerà dopo il Six Kings Slam : sfumano i 500 punti di Vienna - ancora tre appuntamenti da disputare - Sinner-Alcaraz: niente punti ATP in palio al Six Kings Slam, ma un assegno superiore a Wimbledon… RANKING ATP LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2024 1 Jannik Sinner 11920 2 Carlos Alcaraz 7120 3 Alexander Zverev 6795 4 Novak Djokovic 6210 5 Daniil Medvedev 5530 RANKING ATP LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2024 1 Jannik Sinner 11420 (-500) 2 Carlos Alcaraz 7120 (=) 3 Alexander Zverev 6705 (-90, sarà presente a Vienna) 4 ... (Oasport.it)

Tennis - Six Kings Slam : Alcaraz batte Nadal e vola in finale con Sinner - Carlos Alcaraz batte Rafa Nadal ed è in finale al Six Kings Slam in Arabia Saudita. Alcaraz si è imposto sul connazionale per 6-3, 6-3, in un’ora e 18 minuti e affronterà nell’ultimo atto Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto nell’altra semifinale il serbo Novak Djokovic. (Lapresse.it)